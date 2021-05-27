Ежегодно в Подмосковье выявляют около 1,5 тыс. детей-сирот

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Около 1,5 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявляют каждый год в Московской области. Об этом сообщила в четверг заместитель министра образования Московской области Людмила Болатаева.

"В год в области выявляется около 1,5 тыс. детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, то есть в среднем четыре ребенка в день. Если взять статистику трехлетней давности, то таких детей выявлялось около 3 тыс. <…> Но это без учета детей, которые выявляются как безнадзорные и беспризорные. Таких детей около 2 тыс.", - сказала Болатаева в ходе II межрегиональной конференции "Социальные инновации (технологии) и их роль в защите семьи и детства".

Она отметила, что Московская область находится в лидерах среди регионов Российской Федерации по устройству детей-сирот в семьи, а также по усыновлению и обеспечению их жильем. По ее словам, на сегодняшний день 96% всех детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находятся на воспитании в семьях. Так, более 16 тыс. детей проживают в опекунских и приемных семьях, еще около 8 тыс. детей - в семьях усыновителей.

"Семьсот ребятишек у нас находятся в разных наших учреждениях. Из них 70% - это дети инвалиды, которых наиболее сложно устраивать на воспитание в семьи, которым нужен практически круглосуточный медицинский уход. <…> Что касается наших малышей, то здесь проблем с устройством нет никаких. Здесь выстроена очень четкая система по устройству детей", - добавила Болатаева.

Она уточнила, что за последние пять лет в Московской области закрыли 36 детских домов, сейчас их осталось восемь.