Более 50 парков Подмосковья подготовили развлекательные мероприятия ко Дню защиты детей

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Мастер-классы, концерты, конкурсы, игровые программы подготовили к Международному дню защиты детей более 50 парков Московской области. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Министерства благоустройства Подмосковья.

"К Международному дню защиты детей подмосковные парки культуры и отдыха традиционно подготовили множество ярких и интересных мероприятий. Посетителей парков ждут веселые игровые программы, концерты, конкурсы, различные мастер-классы, детская дискотека и многое другое. Приглашаем всех отметить этот прекрасный детский праздник в наши парки", - сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин, чьи слова приводятся в сообщении.

В частности, праздничные мероприятия 1 июня пройдут в парках "Пехорка" городского округа Балашиха, "Елочки" в Домодедове, "Крестов брод" в Рошале, а также в Клинском городском парке культуры и отдыха "Сестрорецкий" и других.

Кроме этого, в парке "Раздолье" городского округа Одинцово праздничный концерт, соревнования по беговелам, спектакль "Винни-Пух", танцевальный флешмоб, детский показ мод и многое другое в честь Дня защиты детей пройдут 5 июня.