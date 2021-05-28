Выставка племенных животных пройдет в Подмосковье 11 июня

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Лучших племенных животных ведущих хозяйств Московской области представят на сельскохозяйственной выставке "Звезды Подмосковья - 2021", которая пройдет в Ленинском городском округе 11 июня. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

"Выставка племенных сельскохозяйственных животных "Звезды Подмосковья - 2021" пройдет 11 июня 2021 в деревне Орлово Ленинского городского округа Подмосковья", - говорится в сообщении.

Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский, которого цитирует пресс-служба, на мероприятии представят лучших животных ведущих хозяйств региона. Он уточнил, что выставка будет проходить на территории национального конного парка "Русь".