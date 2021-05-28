МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Транспортная прокуратура добилась изменения правил парковки для инвалидов в аэропорту Жуковский и приведения их в соответствие с законом. Об этом ТАСС сообщила представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) Екатерина Короткова.

В ходе проверки Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте по обращению заявителя установила, что в соответствии с правилами парковки в аэропорту Жуковский для получения услуги бесплатной парковки автомобильного транспорта к инвалидам предъявлялись единые требования по подтверждению их статуса без учета нахождения транспортного средства в федеральном реестре инвалидов. "Таким образом, на инвалидов возлагались дополнительные обязанности, не предусмотренные федеральным законодательством", - отметила Короткова.

В связи с несоответствием правил парковки прокурором в адрес гендиректора аэропорта принесен протест. "Принятыми мерами прокурорского реагирования правила парковки в аэропорту Жуковский приведены в соответствие с требованиями законодательства", - сообщила представитель надзорного ведомства.