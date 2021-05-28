В Подмосковье усилили меры по обеспечению надежного электроснабжения в дни сдачи экзаменов

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Дополнительные меры по обеспечению надежного электроснабжения в дни сдачи Государственной итоговой аттестации (ГИА) и Единого государственного экзамена (ЕГЭ) ввели в Московской области. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Министерства энергетики Подмосковья.

"Энергетики ввели дополнительные меры по обеспечению надежного электроснабжения в дни сдачи Государственной итоговой аттестации и Единого государственного экзамена в Подмосковье. На время проведения ГИА и ЕГЭ отменены все ремонтные работы на объектах компаний, снабжающих электроэнергией учебные заведения и пункты приема экзаменов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что одной из главных задач в дни проведения экзаменов является недопущение обесточивания и отключения камер видеонаблюдения, фиксирующих экзаменационный процесс. Отмечается, что энергетиками был проведен дополнительный осмотр линий электропередачи и подстанционного оборудования. Кроме того, были сформированы и проинструктированы дежурные выездные бригады. Также к оперативному реагированию подготовлены передвижные дизельные электростанции.

"Предприняты дополнительные меры по усилению антитеррористической защищенности и противопожарной безопасности электросетевых объектов. В целях минимизации времени восстановления электроснабжения в случае технологического нарушения организован график дежурств оперативно-выездных бригад и передвижных дизельных электростанций в непосредственной близости от учебных заведений", - добавили в министерстве.

Всего в этом году порядка 40 тыс. человек из Подмосковья напишут ЕГЭ, из них более 35 тыс. - выпускники текущего года. Экзамены пройдут с 31 мая по 2 июля.