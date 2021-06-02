Около 60 медиков Подмосковья получили свидетельства на приобретение жилья по соципотеке

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Порядка 60 сотрудников сферы здравоохранения Московской области получили свидетельства на приобретение жилья по программе "Социальная ипотека". Об этом в среду сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"Сегодня заместитель министра здравоохранения Московской области Нина Свешникова вручила сертификаты медицинским работникам на приобретение жилья по социальной ипотеке. Свидетельства получили 60 сотрудников сферы здравоохранения Подмосковья. Среди них сотрудники Московской областной станции скорой медицинской помощи, а также Сергиево-Посадкой, Дубненской, Одинцовской и других больниц Московской области", - говорится в сообщении.

"Социальная ипотека" реализуется в Подмосковье с 2016 года. Принять участие в ней могут учителя, врачи, тренеры, молодые ученые и уникальные специалисты. Среди требований к участникам программы: российское гражданство, наличие трудового договора в Московской области на срок не менее 10 лет, отсутствие жилья в собственности на территории Подмосковья.

"В Московской области реализуется комплекс мер социальной поддержки медицинских специалистов - это не только программа "Социальная ипотека", но и губернаторская доплата, и "Земский доктор". Ваша работа важна для каждого жителя Подмосковья. А наша задача - сделать условия вашего труда и жизни максимально комфортными", - приводятся в сообщении слова замминистра здравоохранения Московской области Нины Свешниковой.

В материале поясняется, что в рамках программы специалисты получают от региона 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса. В течение 10 лет ежемесячно выплачивается компенсация суммы основного долга - сам получатель социальной ипотеки платит только проценты по кредиту.