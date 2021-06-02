В Подмосковье началась экоакция "Сдай старую бытовую технику!" на площадках "Мегабак"

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Экологическая акция "Сдай старую бытовую технику!", в рамках которой жители могут привезти вышедшую из строя технику, сделать фото и получить подарки от компаний-переработчиков, началась в Подмосковье. В мероприятии участвуют площадки "Мегабак", где установлены контейнеры для приема бытовой техники компаниями по переработке вторсырья - "ООО "Ориспром", "Петромакс" и "Дмитровский РТИ", сообщила в среду пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

"По просьбе жителей Подмосковья мы решили проводить подобные акции с возможностью выиграть подарки регулярно. <…> В этом месяце мы собираем поломанную и непригодную к использованию бытовую технику. В каждом доме сейчас много электроприборов и гаджетов, которые при правильной утилизации могут в дальнейшем быть использованы при производстве новых изделий", - приводятся в сообщении слова главы министерства Антона Велиховского.

Каждый житель Московской области может абсолютно бесплатно сдать свои крупногабаритные отходы на площадках "Мегабак", а в данном случае еще и выиграть новые электроприборы. Необходимо сделать фото с привезенной бытовой техникой на любой из указанных в списке адресов пунктов приема и разместить фотографию в "Инстаграм" с хештэгом #сдалстаруютехникунаМегабак. Среди подарков за самые интересные и креативные фото: микроволновые печи, мультиварка и электросамокат.

Пресс-служба отметила, что по существующим правилам утилизации крупногабаритных отходов их запрещено выбрасывать на придомовые контейнерные площадки, необходимо заказывать специальные контейнеры для крупногабаритного мусора (КГО). Поэтому для удобства жителей Подмосковья по поручению губернатора Московской области в регионе в 2019 был запущен проект "Мегабак". Площадки "Мегабак" являются частью комплексной системы по обращению с отходами в Московской области. Пункты приема вторсырья от населения принимают мебель, древесину, стекло, металл, текстиль, автомобильные шины и другие виды КГО. Развитие этого проекта совместно с комплексами по переработке отходов должны свести объем захоронения ТКО к 7%, что значительно превышает целевые показатели национального проекта "Экология".