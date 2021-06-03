{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Уровень вакцинации не позволит вернуться к ограничениям, считает губернатор Подмосковья

Губернатор Московской области Андрей Воробьев также отметил важность для экономики выхода предприятий на полную мощность работы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев надеется, что уровень вакцинации населения от новой коронавирусной инфекции не позволит вернуться к вопросу о возвращении ограничительных мер.

"Я все-таки уверен, что уровень вакцинации не позволит нам вернуться в какую-то печальную историю ограничений и так далее", - сказал Воробьев в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

Он также отметил важность для экономики выхода предприятий на полную мощность работы.

Воробьев пояснил, что в регионе проводится работа по разъяснению важности вакцинации. "Вакцинация сегодня - это такой камень преткновения. Здесь [нужно действовать] методом убеждения и ответов на вопросы, чуткостью, где мы ее проявляем, там видим результат. <...> У нас более 1,1 млн человек уже сделало [прививку от коронавируса], это 27,5% на понедельник", - добавил губернатор.

Теги
Воробьев, Андрей ЮрьевичРоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
Привиться от COVID-19 можно будет на площадках подмосковных фестивалей
Перед прививкой врач проведет осмотр на предмет отсутствия противопоказаний
Читать полностью