Порядка 30% коек для пациентов с коронарусом в Подмосковье остаются свободными

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Около 30% коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией остаются свободными в Московской области. Об этом в четверг сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"У нас последние три недели отрицательная выписка - то есть меньше и меньше коек заняты. 25-30% [свободных коек]", - сказал Воробьев в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

Как уточнили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава, в настоящее время в Подмосковье развернуто более 8,1 тыс. коек для пациентов с коронавирусом, из них заняты 5,6 тысячи.

Подмосковье находится на третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга по числу заразившихся в России. Всего выявлено 273 483 случаев заражения, выздоровели 224 650 человек, умерли 6 180.