В подмосковном парке "Патриот" открылся "Лагерь настоящих героев" для школьников

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 4 июня. /ТАСС/. Пятый сезон "Лагеря настоящих героев" открыт в парке "Патриот" в Кубинке, сообщил в пятницу замминистра обороны РФ Андрей Картаполов.

"Надеюсь, что участие в пятом юбилейном сезоне "Лагеря настоящих героев" станет для вас одной из ступенек на пути беззаветного служения Отечеству. Выражаю уверенность в том, что полученные практические навыки и теоретические знания помогут вам сделать правильный жизненный выбор, стать достойными гражданами России", - сказал Картаполов на церемонии открытия сезона, обращаясь к школьникам, участвующим в программе.

Как напомнили в МО РФ, "Лагерь настоящих героев" - всероссийский проект патриотического воспитания молодежи, созданный по инициативе Минобороны. Детские военно-патриотические лагеря открыты в Московской области и Санкт-Петербурге.

В Подмосковье проект успешно функционирует с 2017 года. За этот период в лагере отдохнули более 8 тыс. детей. Изначально лагерь был рассчитан только на мальчиков, но со временем были добавлены смены для девочек.

В период летних каникул со 2 июня по 30 августа 2021 года в лагере пройдет семь тематических смен (пять смен для мальчиков и две для девочек), где отдохнут 2,1 тысячи детей. Каждая смена имеет свою тематику: школа спецназа, школа военно-полевых медиков, школа выживания, школа РХБЗ, школа военных инженеров.