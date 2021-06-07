Пилотный проект по единому стандарту поликлиник запустили в Подмосковье

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Пилотный проект по внедрению единого стандарта поликлиник запустили в Московской области. В проект вошли пять медучреждений, об этом в понедельник сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"В Московской области запущен пилотный проект по внедрению Единого стандарта поликлиник. На данный момент в него вошли пять поликлиник в городских округах Балашиха, Одинцово, Люберцы, Химки и Ступино", - говорится в сообщении.

Поясняется, что проект включает в себя современную навигацию, создание в поликлинике зоны комфортного ожидания для пациентов, а также введение униформы сотрудников. В перспективе к единому стандарту планируют привести и другие поликлиники региона.

"Единый стандарт поликлиник - это новый формат работы амбулаторного звена. Особый акцент мы делаем на пациентоориентированности. Для этого администраторы прошли курсы бесконфлитного общения", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой.