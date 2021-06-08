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Руководителем ГСУ СК по Московской области на 5-летний срок назначили Александра Старикова

Ранее он занимал должность исполняющего обязанности главы ГСУ

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Александр Стариков назначен на 5-летний срок руководителем Главного следственного управления (ГСУ) СК по Московской области, ранее он занимал должность исполняющего обязанности главы ГСУ. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Генерал-майор юстиции Стариков Александр Юрьевич указом президента РФ назначен на должность руководителя Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Московской области на 5-летний срок", - сказал собеседник агентства.

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