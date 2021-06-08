Бурый медведь сбежал от хозяина в Мытищах

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Поиски сбежавшего от хозяина бурого медведя проводятся в подмосковных Мытищах. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"В ночь на вторник на улицах города Мытищи в районе пансионата "Клязьминское водохранилище" бегал бурый медведь. Откуда сбежало животное и кто является его хозяином, неизвестно. Где в настоящий момент находится медведь, не установлено, проводятся поисковые работы", - сказал собеседник агентства.

В гольф-клубе, расположенном рядом с местом, где был замечен сбежавший медведь, ТАСС опровергли информацию о том, что животное принадлежит им. "На территории нашего гольф-клуба животные не содержатся, у нас даже с собаками заходить нельзя - поля", - сказала собеседница агентства

Министерство экологии и природопользования Подмосковья предостерегло от контактов с животным, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства. "Сейчас поиском медведя занимаются специалисты. Просим самостоятельно не выходить на контакт с животным, так как по натуре медведи хищники и вести себя с ними нужно осторожно. Очевидно, что медведь, находящийся в клетке довольно продолжительное время, выбравшись на волю, может повести себя непредсказуемо. Поймать разъяренного медведя без причинения ему вреда - задача, с которой могут справиться исключительно профессионалы с многолетним стажем", - процитировали в пресс-службе слова зампреда правительства Подмосковья - министра экологии и природопользования региона Андрея Разина.

Он добавил, что в Подмосковье бурый медведь - редчайший вид, находящийся под угрозой исчезновения, в связи с чем и был занесен в Красную книгу Московской области много десятилетий назад. Обнаружение подобных особей, находящихся в частный руках, всегда вызывает резонанс.

"Хозяева зачастую не понимают, какого опасного зверя они содержат. Данный случай не первый в практике Министерства экологии и природопользования Московской области. Недавно в городском округе Химки рысь выпала из окна, до этого ловили удава. Призываю всех ответственно подходить к выбору домашнего питомца, ведь чем экзотичнее ваш выбор, тем больше негативных последствий от принятых решений. А в данном случае при обнаружении медведя - держаться от него подальше", - добавил Разин.