Сезон концертов "Военные оркестры в парках" стартует в Подмосковье

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Первый концерт программы "Военные оркестры в парках" пройдет в Подольске в День России. Об этом ТАСС сообщили в дирекции Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня".

Как рассказали в дирекции, первый концерт даст оркестр Московского высшего общевойскового командного училища (МВОКУ) под руководством военного дирижера майора Ивана Краснецкого 12 июня в парке культуры и отдыха имени В.В. Талалихина в Подольске.

"Со сцены прозвучат попурри на темы песен Фрэнка Синатры и группы АВВА, попурри на темы песен военных лет и всеми любимые и узнаваемые мелодии из советских мультфильмов. Не останутся без внимания музыкантов любимые многими жанры популярной музыки, такие как рок и рок-н-ролл", - сказали в дирекции.

Как рассказали организаторы, дирекция фестиваля "Спасская башня" при поддержке Министерства обороны РФ и правительства Московской области "продолжает работу по возрождению одной из красивейших традиций - выступления военных оркестров в парках и скверах города".

Программа "Военные оркестры в парках" пятый год подряд предваряет главные выступления лучших российских и зарубежных военно-оркестровых и творческих коллективов на Международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня".