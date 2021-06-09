Более 300 мероприятий пройдут в культурно-досуговых учреждениях Подмосковья ко Дню России

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Свыше 300 мероприятий, приуроченных к празднованию Дня России, пройдут в культурно-досуговых учреждениях Московской области. Ожидается, что их посетят около 120 тыс. человек, сообщила в среду пресс-служба Министерства культуры Подмосковья.

"В культурно-досуговых учреждениях Московской области будет подготовлено более 300 мероприятий, посвященных Дню России: фестивали, концертные программы, танцевальные флешмобы, онлайн-челленджи, мастер-классы, конкурсы. На мероприятиях ожидается около 120 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Порядка 30 домов культуры организуют для жителей региона бесплатные кинопоказы. Также в ДК "Савинский" Орехово-Зуевского городского округа 11 июня можно поучаствовать в военно-патриотической игре "Зарница", а 12 июня посостязаться в русской народной игре "Городки". ЦКД "Марфино" и ДК "Новосельцево" в Мытищах 12 июня проведут "Веломотопробег-2021".

Помимо этого, в ДЦ "Солнышко" в Балашихе запустят тематический онлайн-челлендж в социальных сетях, а в Instagram-аккаунте КЦ "Подмосковные вечера" все желающие смогут принять участие в сторис-викторине "Люди России".