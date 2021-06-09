Еще более 30 медспециалистов Подмосковья получили свидетельства на соципотеку

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Более 30 медицинских сотрудников Московской области получили сертификаты не приобретение жилья в рамках программы "Социальная ипотека". Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения Подмосковья.

"Особенно приятно вручать такие сертификаты в преддверии главного для всех медицинских специалистов праздника - Дня медицинского работника. Программа "Социальная ипотека" позволяет обеспечить медработников жильем. На прошлой неделе мы вручили 60 сертификатов, сегодня свидетельства получил еще 31 специалист - врачи из Видновской, Химкинской, Королёвской и других больниц", - процитировали в пресс-службе слова заместителя министра здравоохранения Подмосковья Нины Свешниковой.

В пресс-службе рассказали, что всего в текущем году сертификаты на приобретение жилья по соципотеке получат порядка 160 медицинских работников.

Кроме того, в Подмосковье предусмотрен целый комплекс мер поддержки медицинских работников - кроме соципотеки в Московской области также реализуются программа "Земский доктор" и губернаторская доплата участковым врачам-педиатрам, терапевтам и врачам общей практики.