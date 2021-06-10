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В Подмосковье планируют ликвидировать семь мусорных полигонов в 2022 году

Это позволит улучшить качество жизни порядка 614 тыс. местных жителей

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Ликвидация семи мусорных полигонов в Московской области в рамках поручения президента РФ завершится в 2022 году. Это позволит улучшить качество жизни порядка 614 тыс. местных жителей, сообщил в четверг ТАСС глава Минприроды России Александр Козлов.

"По поручению президента завершится ликвидация семи полигонов в Московской области в следующем году. Улучшится качество жизни для почти 614 тысячи человек", - сообщил он.

По словам Козлова, в рамках этого поручения уже ликвидировали 12 полигонов. "По еще 10 свалкам ждем заявку от региона", - отметил министр.

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