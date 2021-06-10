В Подмосковье штраф за незаконную перевозку мусора может составить до 250 тыс. рублей

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Министерство экологии и природопользования Московской области начало рассылку предупреждений нелегальным перевозчикам строительного мусора. С 1 сентября штраф за незаконную перевозку строительных отходов может составить до 250 тыс. рублей, сообщила в четверг пресс-служба министерства.

"Видеонаблюдение организовано четко и эффективно, фиксируются госномера машин и содержимое кузова. Перевозчиков мы предупреждаем о том, что с 1 сентября штраф за незаконную перевозку строительных отходов может составить до 250 тыс. рублей. Хочу подчеркнуть, что крупно оштрафовать нарушителя для нас - не самоцель. Ужесточение наказания необходимо для того, чтобы сделать "серые" схемы транспортировки экономически нецелесообразными", - приводятся в сообщении слова министра экологии и природопользования Подмосковья Андрея Разина.

Все перевозки контролируются системами фото- и видеофиксации, в том числе видеокамерами системы "Безопасный регион". Эта система включает порядка 66 тыс. камер, установленных в муниципалитетах Подмосковья. Дополнительно устанавливаются фотоловушки в местах наиболее вероятного появления незаконных свалок. Благодаря этому в прошлом году удалось выявить 4 534 незаконные свалки, а ликвидировать - почти 5 тыс., включая обнаруженные ранее. Только за прошлый год количество подмосковных свалок снизилось на 64%.

Минэкологии напоминает, что с 1 июня в Москве и Подмосковье запрещена транспортировка строительных отходов и грунтов без регистрации в региональной информационно-навигационной системе и оформления электронного талона. Любой владелец транспортного средства может стать участником законной схемы перемещения отходов.