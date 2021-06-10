Более 17 тыс. многодетных семей Подмосковья получили выплату на школьную форму в 2021 году

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Свыше 17 тыс. многодетных семей Московской области с начала года получили выплату на школьную форму. Общая сумма выплат составила порядка 50 млн рублей, сообщила в четверг пресс-служба регионального Минсоцразвития.

"С начала года свыше 17 тыс. многодетных семей Московской области получили выплату на школьную форму. Каждому ребенку из многодетной семьи на эти цели полагается 3 тыс. рублей. Выплату можно оформить один раз в год на каждого ребенка в семье, обучающегося в подмосковной школе", - приводятся в сообщении слова зампредседателя правительства Московской области Ирины Каклюгиной.

Она добавила, что количество многодетных семей в регионе ежегодно увеличивается. Сегодня в Подмосковье проживают около 90 тыс. семей, что составляет 5,6% от общего количества семей с детьми в Московской области, в которых воспитываются около 200 тыс. детей школьного возраста. Поэтому эта мера поддержки пользуется большой популярностью

Минсоцразвития области напоминает, что подать заявление на выплату можно через региональный портал государственных и муниципальных услуг.