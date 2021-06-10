Около 30 племенных хозяйств примут участие в выставке "Звезды Подмосковья"

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Около 30 хозяйств примут участие в 24 выставке племенных сельскохозяйственных животных "Звезды Подмосковья - 2021". Об этом в четверг сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

"Порядка 30 ведущих племенных хозяйств подмосковного региона представят на ежегодной выставке более 60 коров черно-пестрой, голштинской, айрширской и джерсейской пород. На мероприятие приглашены руководители и зооветспециалисты сельхозпредприятий из Кировской, Ярославской, Тульской, Калужской, Вологодской, Рязанской, Нижегородской областей, Краснодарского края, из Татарстана и Удмуртии, занятых в сфере племенного молочного животноводства и сервисных организаций, работающих в этой отрасли АПК", - сказал он.

В рамках выставки пройдут конкурсы профессионалов отрасли и смотр-конкурсы племенных животных в номинациях: "Лучшая корова Подмосковья по молочной продуктивности", "Лучшая корова выставки "Звезды Подмосковья - 2021", "Лучший ветеринарный врач Подмосковья", "Лучший селикционер Подмосковья", "Лучший Бригадир Подмосковья" и "Лучшая подготовка и демонстрация животных".

Организаторами мероприятия являются Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области, Союз организаций по племенному животноводству "Мосплем" и компания "Московское" по племенной работе".

На мероприятии также будут демонстрироваться инструментарий для искусственного осеменения сельскохозяйственных животных, кормовые добавки, молочное оборудование, бирки для идентификации животных, ветеринарные препараты и многое другое.

Выставка пройдет 11 июня на территории Национального конного парка "Русь", расположенного в деревне Орлово Ленинского городского округа Подмосковья.