В 45 парках Подмосковья пройдут праздничные мероприятия ко Дню России

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Праздничную программу в честь Дня России проведут в 45 парках Подмосковья. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе министерства благоустройства Московской области.

"Праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню России, пройдут в 45 парках культуры и отдыха Московской области", - говорится в сообщении.

Как сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин, для гостей подмосковных парков ко Дню России подготовлено множество увлекательных мероприятий: праздничные концерты, мастер-классы, спортивные мероприятия, выступления народных коллективов и многое другое.

"Так, например, 12 июня в парке "Наташинские пруды" г. о. Люберцы в 12:00 пройдет спортивная программа "Я выбираю спорт!". В 14:00 - мастер-класс по макияжу "Эффектный макияж", благотворительная акция в парках в рамках программы "Российская неделя моды". А в 15:00 гостей ждет концертная программа "Моя Россия" с участием творческих коллективов", - говорится в сообщении.

В Принарском парке Серпухова 12 июня состоится большой праздничный фестиваль. Программа стартует в 16 часов сразу на нескольких площадках. У главной сцены пройдет молодежный флэшмоб "Моя Россия".