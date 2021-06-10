Театральный фестиваль "Точка кипения" пройдет в парке "Кривякино" в Воскресенске 12 июня

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Театральный фестиваль "Точка кипения" состоится в парке "Кривякино" Воскресенске 12 июня. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.

"12 июня в парке "Кривякино" в Воскресенске состоится театральный фестиваль "Точка кипения". Торжественная церемония открытия состоится в 12:00 на главной сцене, а сам фестиваль продлится весь день на нескольких площадках парка: главная цена, площадь фонтанов, полуротонда библиотеки, шатер МХАТ, восьмилучик, ротонда нижнего пруды, павильон ТИЦ, аллея вдоль поймы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для гостей фестиваля подготовили программу с участием Московского драматического театра им. Джигарханяна, театров танца Infra и "Оранжевое небо", а также московского театра кукол "Шутик" и др.

Кроме этого, пройдут поэтические концерты, чтецкие программы, авторские встречи, лекции и мастер-классы по изготовлению театральных масок, кукол для домашнего театра, аквагрим для детей в стиле "театрального грима".

"Губернатор Андрей Юрьевич [Воробьев] ставит перед нами задачу не только благоустраивать парки, но и насыщать их сервисами и событиями. Сделать так, чтобы жителям было интересно их посещать. Для этого мы активно занимаемся развитием парковых территорий, развиваем различные сервисы, участвуем в организации интересных фестивалей и праздников в парках культуры и отдыха Подмосковья", - отметил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин, чьи слова приводятся в сообщении.