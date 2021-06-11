Подмосковье представило свой тематический стенд на форуме "Путешествуй!" на ВДНХ

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Московская область представила свой туристический потенциал в ходе открывшегося в пятницу I Российского турфорума "Путешествуй!" на тематическом стенде "Лето в Подмосковье", где можно узнать о предстоящих мероприятиях и попробовать сыры местного производства, передает корреспондент ТАСС.

Основная часть стенда оформлена в виде куба в зеленых оттенках, который украшен цветами и ягодами. Там установлен мультимедийный экран, где транслируются отрывки видеороликов о городах Подмосковья.

На информационной стойке стенда девушки в исторических костюмах рассказывают об интересных активностях, которые проводятся на территории Московской области. Среди них Фестиваль Дмитровской лягушки, фольклорный фестиваль в Серпухове и другие, а также множество гастрономических мероприятий.

"Вы можете попробовать сыры местных производителей. Тут у нас несколько видов сыров, на любой вкус", - сказала одна из сотрудниц стенда. Гости площадки также могут попробовать свои силы в гольфе или отдохнуть на летних качелях. Помимо Подмосковья, тематический стенд представила Калуга, крупные туристические компании, ВДНХ и другие.

I Российском турфорум "Путешествуй!" проводится с целью презентации туристического потенциала страны, национальных брендовых маршрутов и новых форматов отдыха, которые получили развитие за прошедший год. Он проходит на ВДНХ в Москве в павильоне № 55, на открытой площадке перед павильоном № 57 и площади Промышленности. Организаторы - Фонд Росконгресс, Федеральное агентство по туризму и ВДНХ при поддержке Русского географического общества.