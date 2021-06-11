Оперу "Александр Невский" представят на фестивале "Русский мир" в Подмосковье

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Три исторические реконструкции и опера "Александр Невский" ждут гостей V Фестиваля народов России и стран Евразии "Русский мир", который пройдет 12-13 июня в Сергиевом Посаде к празднованию 800-летия со дня рождения князя. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Фестиваль "Русский мир" проводится с 2017 года при поддержке Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. 12 июня в ее стенах пройдет деловая часть фестиваля под названием "Собор Русских земель", включающая в себя богослужение, дискуссионный клуб Русского мира, экскурсии и другие официальные мероприятия. 13 июня на Благовещенском поле лавры пройдет спортивно-культурная часть.

"Особенностью нынешнего фестиваля станет то, что он будет проводиться в рамках празднования 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского. Фестиваль откроется крестным ходом и принесением мощей святого. Гостям будут представлены исторические реконструкции "Невская битва", "Ледовое побоище" и "Поездка Александра Невского в Орду", а также опера "Александр Невский", - говорится в сообщении.

На тематических площадках гости мероприятия смогут посетить слободу ремесел и ярмарку мастеров, состязания по различным видам единоборств, конноспортивное шоу, мастер-классы, познакомиться с национальными кухнями и оценить образы одежды, выполненные в этническом стиле. Также перед ними выступят актеры театра "Чеховская студия" музея-заповедника "Мелихово", лауреаты Фестиваля народного творчества "Русский мир", фольклорные коллективы и другие артисты.

"На фестивале будет открыта "Академия русской мечты", которая объединяет выдающихся творцов Русского мира. Под сводами академии будут работать факультеты художества и скульптуры, литературы, музыки и театра. Гости фестиваля не только смогут познакомиться с работами современных мастеров, но и пообщаться лично с Салаватом Щербаковым, Александром Алмазовым, Николаем Ивановым, Александром Рожниковым. <...> Отдельно на площадке "Академия русской мечты" развернется выставка фотографий Российского географического общества", - добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что посетить мероприятия можно бесплатно. Для удобства гостей организованы автобусы к месту проведения, а помогать им будет команда волонтеров. Фестиваль пройдет при строгом соблюдении санитарных требований, подчеркнули в министерстве.