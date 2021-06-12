Более 11 тыс. человек присоединились к акции "Прикоснись к России" в Подмосковье

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Акция "Прикоснись к России" прошла 12 июня в Подмосковье, 11 тыс. ее участников, жителей разных городов Московской области, исполнили гимн России. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе подмосковного отделения партии "Единая Россия".

"Сегодня жители Подмосковья пели гимн России. 11 тыс. человек из разных городов Московской области присоединились к акции "Прикоснись к России!". Она была организована региональным отделением партии "Единая Россия" и приурочена к главному государственному празднику - Дню России", - говорится в сообщении.

Принять участие в акции было несложно. Волонтеры "Единой России" и активисты "Молодой Гвардии" приглашали прохожих в парках, городских скверах, на улицах городов спеть на видео несколько строчек Государственного гимна. В качестве приза за смелость всех участников ждала игрушка-антистресс в цветах российского триколора.

"Сегодня отличный повод вспомнить о главном: Россия - не просто наш дом, это мы с вами. Поэтому мы решили разделить наше тепло, наш позитив и радость с жителями Московской области, спеть с ними главную песню страны и вручить им небольшие, но приятные презенты. Ведь это наш общий праздник, День России!" - сказал первый заместитель секретаря Московского областного регионального отделения "Единой России", один из организаторов акции Александр Коган.