Программу социальной газификации запустили в Подмосковье

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Порядка 300 тыс. жителей Московской области обеспечат газом до конца 2022 года в рамках реализации программы социальной газификации. Об этом во вторник на совещании с правительством Подмосковья и главами городских округов сообщил вице-губернатор региона Евгений Хромушин.

"Для Московской области мы сформировали программу, которая касается всех жителей населенных пунктов, к которым подведен газ. Мы убираем критерий 200 метров, газифицируем все населенные пункты, мы убираем заявку - то есть житель не должен к нам обращаться, чтобы газифицировать населенный пункт", - сказал Хромушин.

Он добавил, что программа коснется жителей 110 населенных пунктов области. "Но я хочу сказать, что на этом программа газификации не заканчивается, мы не оставляем никого. У нас остается 186 тыс. населения, которое живет в населенных пунктах, которые в принципе не газифицированы и под программу социальной газификации не попадают. 86 тыс. из них будут также газифицированы в нашей большой программе", - сказал Хромушин.

Он добавил, что для малых населенных пунктов области, где живут в общей сложности 100 тыс. человек, до конца года будет проработан вопрос о способах газификации.

По словам вице-губернатора, общая стоимость программы социальной газификации составит порядка 17 млрд рублей, из которых 2,8 млрд - средства "Мособлгаза", 14,2 млрд - привлеченные кредитные средства. Как поясняется в презентации к выступлению, газификация до границ участков для 110 населенных пунктов будет проведена до конца 2022 года. "Мы не останавливаемся только на том, чтобы подвести газ к домовладению. Если раньше сам процесс внутреннего подключения дома по нормативным документам составлял 185 дней, то сегодня мы берем планку от 30 до 60 дней, когда житель должен получить не просто газ, а тепло или плиту в своем доме", - рассказал Хромушин.

Как поясняется в телеграм-канале губернатора Московской области Андрея Воробьева, теперь жители смогут сэкономить не только на подведении трубы к участку. "На 23% еще снизилась и стоимость работ по проектированию, строительству и подключению к газу самого дома, это с учетом цены оборудования. Не нужно и оформлять кипу бумаг, как раньше. Вместо 5 договоров понадобится только один - на комплексную социальную газификацию. Все сделают за один раз. Также подготовить документы и получить консультации можно дистанционно на сайте "Мособлгаза", - отмечается в сообщении.