Более 2 тыс. специалистов проверяют соблюдение масочного режима в транспорте Подмосковья

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Свыше 2 тыс. инспекторов министерства транспорта и дорожной инфраструктуры, волонтеров и сотрудников правоохранительных органов проверяют соблюдение масочного режима в общественном транспорте Московской области. Об этом во вторник сообщила пресс-служба министерства.

"В связи с усилением контроля за соблюдением масочного режима в Подмосковье на объектах транспортной инфраструктуры региона ежедневно дежурят более 2 тыс. инспекторов министерства транспорта и дорожной инфраструктуры, волонтеров и сотрудников правоохранительных органов. В утренние и вечерние часы пик ежедневно организованы проверки более 120 объектов транспортной инфраструктуры, в том числе вокзалов, аэропортов, электропоездов, автобусов, такси", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за минувшие выходные в автобусах и электропоездах Московской области выявили свыше 1,4 тыс. нарушений масочного режима у пассажиров, свыше 98% нарушений устранены на месте - пассажиры надели маски по требованию проверяющих или предъявили сертификат о вакцинации.

Также в министерстве рассказали, что свыше 20 пассажиров привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей.