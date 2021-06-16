Подмосковье вышло на первое место в РФ по экспорту мяса

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Московская область поднялась по итогу I квартала 2021 года на первое место в рейтинге экспортеров мяса из России. Регион предоставил на мировой рынок мясной продукции на $46,5 млн, сообщила в среду пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

"Московская область вышла в лидеры в России по экспорту мяса и субпродуктов по итогам I квартала текущего года. В натуральном выражении экспорт мясной продукции увеличился и составил 19,24 тыс. тонн. Мы увеличили экспорт мясной продукции относительно аналогичного периода прошлого года почти в два раза, продали на $46,5 млн", - приводятся в сообщении слова министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергея Воскресенского.

Он добавил, что в первом квартале текущего года Московская область экспортировала мясо птицы на $21,64 млн, говядины - на $21,47 млн, свинины - на $3,31 млн.

"Основным импортером подмосковной мясной продукции стал Китай. Экспорт куриных субпродуктов в КНР - 9,46 тыс. тонн, за I квартал 2021 года составил $29,7 млн", - добавил Воскресенский.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе министерства, в прошлом году Московская область занимала второе место в рейтинге экспортеров мясной продукции.

В пресс-службе добавили, что основными экспортерами данной продукции являются предприятия "ТД Черкизово", "ТК "Мираторг" и "Растлинг".