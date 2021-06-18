{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Число вакцинированных от COVID-19 в Подмосковье к концу недели достигнет 1,25 млн

Губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что для формирования коллективного иммунитета нужно привить 4 млн человек

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Количество вакцинированных граждан от коронавирусной инфекции в Московской области к концу недели может превысить 1,2-1,25 млн человек, об этом в пятницу сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

"В Московской области к концу недели число вакцинированных составит 1 млн 200 - 1 млн 250 тысяч человек. Для достижения коллективного иммунитета надо вакцинировать в общей сложности 4 миллиона человек", - приводятся слова губернатора в Telegram-канале RTVI.

Подмосковье находится на третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга по числу заразившихся коронавирусом в России. Всего выявлено 287 448 случаев заражения, выздоровели 236 900 человек, умерли 6 317.

Теги
Воробьев, Андрей ЮрьевичРоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
Почти 500 школьников написали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов в Подмосковье
Также в регионе 12 человек получили 100 баллов по двум предметам
Читать полностью