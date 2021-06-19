В Подмосковье 140 тыс. таксистов проинформируют о вакцинации через портал госуслуг

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Уведомление об обязательной вакцинации направят 140 тыс. водителям такси через портал госуслуг региона. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

"В Московской области для сотрудников сферы услуг, в том числе для водителей такси, введена обязательная вакцинация от коронавируса. Для соблюдения санитарных требований особенно важно проинформировать каждого водителя о необходимости сделать прививку. Уведомления об обязательной вакцинации получат 140 тыс. таксистов через личный кабинет на региональном портале госуслуг", - сказал министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар.

Уведомление о необходимости вакцинации от коронавируса до 20 июня 2021 года поступит в личный кабинет предпринимателей, получивших разрешение на работу такси на региональном портале https://uslugi.mosreg.ru/. Водителям такси необходимо будет сделать прививку в срок до 15 июля 2021 года первым компонентом или однокомпонентной вакциной, в срок до 15 августа 2021 года - вторым компонентом вакцины.

Обязательная вакцинация от коронавируса для сотрудников сферы услуг введена в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача по Московской области от 16 июня 2021 года №3 "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям".

"С 15 июля 2021 года при отсутствии прививки водители не смогут получать заказы у агрегаторов такси, а деятельность предпринимателей будет приостановлена. За невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения с таксистов будет взиматься штраф от 100 до 300 тыс. рублей", - напомнили в пресс-службе.