В Подмосковье перезахоронили останки 136 красноармейцев, погибших в битве за Москву

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Останки 136 красноармейцев, погибших в битве за Москву в 1941-1942 годах, перезахоронили в деревне Мокрое в Подмосковье. Об этом сообщил журналистам в воскресенье представитель управления Минобороны РФ по увековечению памяти погибших при защите Отечества Игорь Миронов.

"Сегодня в деревне Мокрое Московской области состоялась церемония перезахоронения останков 136 советских солдат, погибших в 1941-1942 годах в битве за Москву. Останки погибших перезахоронили с воинскими и духовными почестями", - сказал Миронов.

В церемонии приняли участие представители Минобороны, государственных и исполнительных органов власти, духовенства, а также участники поисковых организаций, ветераны и родственники погибших воинов, прибывшие из различных регионов России, а также из Казахстана и Эстонии.

Миронов рассказал, что в 2020-2021 годах в Можайском городском округе поисковое объединение "Рубеж" обнаружило 136 бойцов Рабоче-крестьянской Красной армии. "По архивным изысканиям и экспертизе смертных медальонов установлено 82 имени и найдены родственники 14 красноармейцев", - сообщил представитель управления.

По его словам, в Министерстве обороны РФ на протяжении многих лет проводится системная работа в вопросах поиска незахороненных погибших воинов. "Управлением по увековечиванию памяти погибших создана система планирования поиска останков погибших воинов, их захоронения, поиска имен и учета результатов работы, в которой участвуют ведущие общественно-государственные и общественные объединения России", - пояснил Миронов.

По данным Управления, в 2020 году поисковые организации обнаружили останки 17 250 погибших воинов, все они перезахоронены с воинскими почестями. "Установлено 1 089 имен, прочитано 350 солдатских смертных медальонов", - добавил Миронов.