Подмосковье получит почти 270 тыс. доз вакцины от COVID-19 до конца недели

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Почти 270 тыс. доз вакцины от коронавируса поступит в Московскую область до конца недели. Об этом сообщила в понедельник журналистам заместитель председателя правительства - министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.

"На текущий день у нас порядка 130 тыс. доз [вакцины от коронавируса] в наличии учреждений. Мы ожидаем сегодня поставку 203 тыс. доз, в четверг еще 63 тыс. доз", - сказала Стригункова.

Она отметила, что Подмосковье получит около 263 тыс. доз "Спутника V", а также на этой неделе дополнительно будет поставка вакцины "КовиВак" - 4,5 тыс. доз.

"Хочу обратить внимание сразу, что поставки еженедельные. Это не значит, что мы следующую поставку будем ждать месяц или еще сколько-то. Два-три раза в неделю мы вакцину получаем. Но "КовиВак" <…> - действительно его объемы гораздо меньше, чем "Спутника V". Вакцина эта есть, но она достаточно в маленьком количестве пока", - добавила Стригункова.

Вакцинация от коронавируса проводится в Подмосковье бесплатно, при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. На вакцинопрофилактику в поликлинике можно записаться на портале госуслуг, по телефону 122, в поликлинике и МФЦ. Чтобы сделать прививку в мобильных комплексах и торговых центрах, записываться заранее не нужно.