Более 40 млн электронных писем о вакцинации от COVID-19 отправили жителям Подмосковья

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Свыше 40 млн электронных писем с информацией о вакцинации населения против новой коронавирусной инфекции отправили жителям Московской области. Об этом в понедельник сообщила журналистам заместитель председателя правительства - министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

"Про противопоказания мы действительно все это (информацию - прим. ТАСС) рассылали. <...> Даже более того, мы информацию со всеми противопоказаниями отправляем на электронные адреса, адреса электронной почты тех пациентов, которые у нас в ЕМИАС, которые давали свою электронную почту. Больше 40 млн рассылок произведено по поводу вакцинации", - сказала Стригункова, отвечая на вопрос ТАСС.

Она рассказала, что в рассылке имеется информация о вакцинации жителей с хроническими заболеваниями, о противопоказаниях к прохождению вакцинации, а также ответы на наиболее часто задаваемые вопросы.

"У нас достаточно широко развита информационная кампания. Мы мониторим вопросы, которые получаем в соцсетях от наших жителей, поэтому с периодичностью, наверное, раз в неделю, мы формируем ответы на самые популярные вопросы", - добавила Стригункова.