Более 200 тыс. человек поддержали акцию "Спасибо врачам!" в парках Подмосковья

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Акцию "Спасибо врачам!", которая проходила в подмосковных парках с 14 по 20 июня, поддержали более 200 тыс. человек. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Министерства благоустройства Московской области.

"С 14 по 20 июня в парках Подмосковья прошла акция "Спасибо врачам!". Акцию поддержали более 200 тыс. человек. Старт проекту дали звезды театра, кино и медийные личности. Всю неделю в парках проходили флешмобы в поддержку врачам и работали волонтеры с посетителями. За прошлую неделю парки Подмосковья посетило 940 тыс. человек", - говорится в сообщении.

По словам министра благоустройства Московской области Михаила Хайкина, сейчас, в период пандемии коронавируса, особенно важно отметить работу врачей. "Спасибо неравнодушным жителям, которые приняли участие в акции, и, конечно, нашим волонтерам. Акция еще раз привлекла внимание людей к героической миссии врачей в наше время", - цитирует его пресс-служба.

Также с 20 июня, в День медицинского работника, в Центральном городском парке Мытищ, парке Малевича Одинцово и Городском парке Ленинского округа открылись фотовыставки, посвященные врачам. Акцию поддержала госкорпорация "Роскосмос", несколько десятков предприятий которой находятся в Московской области.

"Подмосковье является домом для многих предприятий ракетно-космической отрасли, и мы очень благодарны врачам Московской области за все, что они делают ради победы на COVID-19", - приводятся в сообщении слова первого заместителя гендиректора "Роскосмоса" Максима Овчинникова.