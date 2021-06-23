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Пандемия COVID-19

Губернатор Подмосковья допустил введение новых ограничений из-за распространения COVID-19

Андрей Воробьев заявил о высоком уровне госпитализаций

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев допускает введение новых ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции. Его слова приводит пресс-служба правительства Подмосковья.

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"Госпитализация сегодня высокая, врачи работают очень напряженно. Все, что касается публичных мест, в случае если мы увидим высокие цифры, будем там вводить ограничения. Это лучше, чем сокращать плановую медицинскую помощь тем, кому она нужна", - сказал Воробьев.

В Подмосковье развернуто 430 пунктов вакцинации, некоторые из которых работают круглосуточно, более 1,24 млн человек привились.

Теги
Воробьев, Андрей ЮрьевичРоссияПандемия COVID-19
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