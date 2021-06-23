Губернатор Подмосковья допустил введение новых ограничений из-за распространения COVID-19

"Госпитализация сегодня высокая, врачи работают очень напряженно. Все, что касается публичных мест, в случае если мы увидим высокие цифры, будем там вводить ограничения. Это лучше, чем сокращать плановую медицинскую помощь тем, кому она нужна", - сказал Воробьев.

В Подмосковье развернуто 430 пунктов вакцинации, некоторые из которых работают круглосуточно, более 1,24 млн человек привились.