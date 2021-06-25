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Жители Подмосковья смогут следить за строительством в регионе в онлайн-режиме

Камеры работают в круглосуточном режиме

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Онлайн-трансляцию на всех стройках запустили в Московской области. Следить за строительством сможет любой желающий, сообщила в пятницу пресс-служба Главгосстройнадзора Подмосковья.

"В рамках риско-ориентированного подхода надзорное ведомство запустило онлайн-трансляцию на всех стройках Подмосковья. Следить за ходом строительства объектов теперь можно в режиме реального времени", - говорится в сообщении.

В будущем планируется создать мониторинговый центр, где нарушения будут фиксировать онлайн. Камеры работают в круглосуточном режиме, доступ к трансляции может получить любой желающий.

"Интенсивность проверочных и профилактических мероприятий будет зависеть от категории риска объекта. Установленные камеры на стройплощадках региона помогут снизить количество проверок. Кроме того, это создает эффект постоянного присутствия надзорного органа на стройплощадке", - приводятся в сообщении слова министра правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артура Гарибяна.

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