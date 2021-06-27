В Подмосковье загорелся лес

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Два вертолета тушат пожар в подмосковном лесу на площади 7 га. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

Пожар произошел в поселке Родники Раменского района. "По предварительным данным, горение происходит в лесополосе. Огнем охвачено около 7 га", - сообщили в департаменте.

Для тушения природного пожара вылетели два экипажа пожарных вертолетов Московского авиационного центра.

В пресс-службе областного ГУ МЧС РФ уточнили, что огонь не угрожает населенным пунктам. "Угрозы населенным пунктам нет. Ближайший [населенный пункт] - рабочий поселок Малаховка - находится в 3 км. Также неподалеку находится детский санаторий, ему тоже угрозы нет. Ситуация находится под контролем", - сказали в главке.

По данным ведомства, пожар низовой. В его тушении участвуют силы лесхоза и муниципальные пожарные, силы и средства МЧС пока не привлекаются.