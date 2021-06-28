Порядка 3,5 тыс. человек остаются без света в Московской области

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Около 3,5 тыс. человек остаются без электроснабжения в Подмосковье после прошедшей ранее грозы и ливня. Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики РФ.

"Энергетики восстановили электроснабжение большей части потребителей в Московской области после отключений из-за грозы и ливня. Продолжаются работы по восстановлению электроснабжения 3 500 человек", - отметили в министерстве.

Максимальное число оставшихся без света из-за непогоды в Подмосковье в понедельник достигало 32 тыс., указано в сообщении.