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Порядка 3,5 тыс. человек остаются без света в Московской области

Всего в регионе свет отключали у 32 тыс. человек

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Около 3,5 тыс. человек остаются без электроснабжения в Подмосковье после прошедшей ранее грозы и ливня. Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики РФ.

"Энергетики восстановили электроснабжение большей части потребителей в Московской области после отключений из-за грозы и ливня. Продолжаются работы по восстановлению электроснабжения 3 500 человек", - отметили в министерстве.

Максимальное число оставшихся без света из-за непогоды в Подмосковье в понедельник достигало 32 тыс., указано в сообщении.

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