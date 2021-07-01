Более 120 соцобъектов планируют открыть в Подмосковье в 2021 году

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Свыше 120 социальных объектов, среди которых 47 школ и 24 детских сада, планируется открыть в этом году в Московской области. Об этом сообщила ТАСС в четверг зампредседателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина.

"В Московской области идет активная работа по строительству и капитальному ремонту новых социальных учреждений. До конца года в регионе откроются 125 новых объектов социального профиля: 47 школ, 24 детских сада и 35 мини-садов, 15 спортивных объектов, три учреждения культуры и интернат для слепоглухонемых в Сергиевом Посаде. Они открываются там, где есть на них запрос от жителей. Наша главная цель - чтобы в Подмосковье не осталось ни одного микрорайона без развитой социальной инфраструктуры", - сказала Каклюгина.

Она отметила, что новые учреждения открываются по современным стандартам и оснащены всем необходимым оборудованием. "Учреждения социальной сферы имеют важнейшее значение для жителей, поэтому они должны быть светлыми, комфортными, с новой и современной мебелью и техникой. В Подмосковье открываются именно такие объекты. Например, если это школа, то там светлые классы, новейшее мультимедийное оборудование, если детский сад, то удобные игровые комнаты и пищеблоки", - рассказала зампред.

Каклюгина добавила, что с начала года в Подмосковье уже открыты 38 новых социальных объектов, среди них 13 школ, два детских сада, 19 мини-садов, четыре физкультурно-оздоровительных комплекса. "Идем по графику, до конца года откроем все запланированные объекты",- добавила Каклюгина.