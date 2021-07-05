Центр амбулаторной онкологической помощи открылся в Красногорске

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Новый центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) начал работу в подмосковном Красногорске. Пациентам будут доступны эндоскопические и ультразвуковые исследования, компьютерная и магнитно-резонансная томография, рентген и маммография, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

"Новый центр амбулаторной онкологической помощи заработал в Красногорске. Пациенты с онкологическими заболеваниями или подозрением на них теперь могут пройти обследования, получаить заключение с диагнозом, а также приступить к лечению в кратчайшие сроки", - сказали в пресс-службе.

В министерстве добавили, что в новом центре можно пройти все виды диагностики: эндоскопические и ультразвуковые исследования, компьютерную и магнитно-резонансную томографию, сделать рентген, а также маммографию. Кроме того, пациентам доступны все необходимые лабораторные исследования, которые позволят вовремя выявить онкологические болезни.

"Мы развиваем онкопомощь в регионе - закупаем оборудование, привлекаем специалистов, открываем центры амбулаторной онкопомощи. За короткое время пациент ЦАОП может пройти путь от постановки диагноза до определения тактики лечения. В случае онкологии очень важно максимально быстро приступить к качественной терапии", - процитировали в материале слова министра здравоохранения региона Светланы Стригунковой.

В пресс-службе добавили, что в центре размещен дневной стационар, рассчитанный на десять коек, где пациенты могут пройти лекарственную противоопухолевую терапию.