В Подмосковье запустили программу ремонта поликлиник по единому стандарту

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Единый стандарт ремонта поликлиник разработали в Подмосковье, до конца года процесс обновления начнется в пяти зданиях. Работы будут проводиться в рамках новой программы "Наша поликлиника", сообщил в понедельник губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Запустили новую программу "Наша поликлиника". В чем ее суть? Мы обновим все поликлиники Подмосковья, приведем их к единому стандарту в плане ремонта. Высокому стандарту", - написал губернатор на своей странице в "ВКонтакте".

Он уточнил, что речь идет не только о покраске стен или обновлении фасада. По его словам, ограждение, освещение, навигация по территории, детские площадки для детских поликлиник, парковка, безбарьерная среда, урны для раздельного сбора, вайфай, электронное табло - это и многое другое появится во всех поликлиниках.

"Установим современное оборудование для лечения, изменим маршрутизацию. Основное в этой истории - диспансеризация. Первый этаж должен быть для исследований. Когда человеку не нужно бегать по этажам и тратить лишнее время. Максимум удобства, максимум оборудования, которое позволяет пройти и чекап. Сделаем так, чтобы среднее время прохождения диспансеризации не превышало два часа", - добавил Воробьев.

Глава региона также заверил, что при посещении поликлиник нового стандарта можно будет забыть о бумажных историях болезни: цифровизация позволит получать результаты обследований на электронную почту или в мобильном приложении, что сократит время посещения поликлиники.

"В рамках программы только в этом году начнем работы в пяти больших поликлиниках области, а именно в Королеве, Балашихе и Щелкове. До сентября будет разработана трехлетняя программа ремонта самых востребованных поликлиник. Надеюсь, что вы как можно скорее увидите эти изменения", - заключил губернатор Подмосковья.