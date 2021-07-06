Ученики из Подмосковья впервые получили 100 баллов на ЕГЭ по китайскому и немецкому языкам

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Подмосковные школьники впервые получили наивысший балл на ЕГЭ по китайскому и немецкому языкам. Также в регионе насчитывается 12 стобалльников по английскому языку, об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Министерства образования Подмосковья.

"Впервые в Московской области школьники получили высший балл ЕГЭ по китайскому и немецкому языкам. Выпускница лицея МГИМО Екатерина Козлова набрала 100 баллов на ЕГЭ по китайскому языку, а Екатерина Бахметьева из Дмитровской гимназии "Логос" - по немецкому", - процитировали в пресс-службе слова зампредседателя правительства Московской области Ирины Каклюгиной.

Она также рассказала, что по итогам сдачи ЕГЭ в Подмосковье насчитывается 12 стобалльников по английскому, годом ранее их было всего 3.