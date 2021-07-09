Власти Подмосковья сообщили, что ежедневно на вакцинацию записываются 100 тыс. человек

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Порядка 100 тыс. жителей Подмосковья записываются на вакцинацию от коронавируса ежедневно, сообщил губернатор Андрей Воробьев.

"Темп [вакцинации] очень хороший. Я очень надеюсь, что мы его не снизим. У нас в день записываются 100 тыс. [человек] на вакцину", - сказал он в эфире телеканала "Россия-1".

Воробьев отметил, что в Подмосковье ежедневно около 50 тыс. человек прививаются от коронавируса. Он также подчеркнул, что при сохранении темпа вакцинации возможно формирование коллективного иммунитета уже в течение июля. "Ограничений с такой вакцинацией мы точно избежим. Главное, чтобы этот злосчастный коронавирус дальше не мутировал", - добавил губернатор.

В Подмосковье, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за сутки зарегистрировано 2 545 случаев заражения, выздоровели 2 149 человек, умерли 19. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.