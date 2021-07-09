Воробьев вручил медикам из Воскресенска награды за борьбу с коронавирусом

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в парке "Усадьба Кривякино" вручил семерым врачам из Воскресенска государственные награды за борьбу с новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается в пятницу в Telegram-канале "Воробьев Live".

"Вы удостоены высоких государственных наград и делаете очень важное, благородное дело. Делаете его от души, от сердца. Все жители высокого мнения о наших врачах. Хочу поблагодарить вас и позвольте мне вручить награды", - приводятся в сообщении слова Воробьева.

Кроме этого, в пресс-службе губернатора региона отметили, что в парке "Усадьба Кривякино" 2 июля открыли выездной пункт вакцинации. Мобильная бригада расположена на главной площади парка.

"Каждый человек должен прежде всего сам позаботиться о своем здоровье. Те, кто вакцинируется, болезнь переносят легче. Сейчас мы вышли в лидеры в России по вакцинации - за вчерашний день у нас привились 51-52 тыс. человек", - добавил Воробьев.

Подмосковье находится на третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга по числу заразившихся коронавирусом в России. Всего выявлено 337 448 случаев заражения, выздоровели 272 599 человек, умерли 6 690.