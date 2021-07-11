Почти 400 отделений "Почты России" модернизируют в этом году в Подмосковье

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Почти 400 отделений "Почты России" приведут к единому современному стандарту в этом году в Подмосковье. Об этом сообщается в воскресенье в Instagram пресс-службы губернатора Московской области.

"В Подмосковье почту посещают более 3 млн человек в год. По поручению губернатора будет модернизировано около 500 отделений. В настоящее время уже отремонтировали - 115, к сентябрю - еще около 230. А всего в этом году к единому современному стандарту приведут около 380 отделений - сделают ремонт или подберут для них новые помещения", - говорится в сообщении.

Всего в Подмосковье более 1 тыс. отделений "Почты России", в них работают более 13 тыс. сотрудников.

"У нас идет большая программа модернизации почты. Надеюсь, жители стали замечать изменения", - приводятся в сообщении слова губернатора Московской области Андрея Воробьева.

День российской почты отмечается во второе воскресенье июля.