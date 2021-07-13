Новым гендиректором "Мострансавто" стал Сергей Смирнов

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Сергей Смирнов, занимавший ранее должность первого замминистра инвестиций, промышленности и науки Московской области, назначен генеральным директором АО "Мострансавто". Об этом во вторник сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"Новым генеральным директором АО "Мострансавто" назначен Сергей Смирнов, ранее занимавший должность первого замминистра инвестиций, промышленности и науки Московской области", - говорится в сообщении.

В материале поясняется, что ранее эту должность занимал Владислав Мурашов, возглавлявшего компанию с мая 2017 года. Смирнов приступил к своим обязанностям 10 июля. Ранее он работал на руководящих позициях в транспортных компаниях Москвы. Так, в период с 2014 по 2018 год он занимал должность заместителя, а затем начальника управления развития транспортных коммуникаций в департаменте транспорта Москвы.