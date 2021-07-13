В МЧС предупредили о высокой пожарной опасности в Подмосковье 14 июля

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Московской области распространило экстренное предупреждение о высокой пожарной опасности в среду. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе подмосковного главка ведомства.

"Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", 14 июля на территории Московской области ожидается высокая пожарная опасность - 4 класс", - сказал собеседник агентства.

В связи с этим в МЧС рекомендуют ограничить выходы на природу, не разводить костры в лесу и на торфяниках в хвойных молодняках, старых горельниках, а также на участках поврежденного леса. Кроме того, при сжигании мусора около леса нужно помнить о том, что расстояние от хвойных деревьев должно быть не менее 50 м.