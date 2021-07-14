Въезд транспорта в Жуковский ограничат в дни проведения авиасалона МАКС-2021

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Въезд транспорта в подмосковный Жуковский и транзит машин через город будет ограничен в дни проведения Международного авиационно-космического салона МАКС-2021 - с 20 по 25 июля. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе городской администрации.

"В связи с проведением МАКС-2021 въезд в город будет ограничен с 20 по 25 июля с 08:00 до 22:00 мск", - сказали в администрации. Проехать в город в указанный период смогут без ограничений местные жители по предъявлению документов, подтверждающих проживание в Жуковском, а также машины, имеющие пропуска от авиасалона или администрации города. В пресс-службе заверили, что информация об ограничениях доведена до водителей посредством информационных щитов, установленных на подъездах к Жуковскому и близлежащих трассах.

Между тем, по словам собеседника агентства, ограничения никак не затронут транспорт оперативных служб и не повлияют на обеспечение жизнедеятельности города и его снабжение. "Подобные ограничения применяются у нас уже не первый год, и все алгоритмы проработаны как с оперативными и коммунальными службами, так и с организациями и предприятиями, расположенными в городе", - сообщили в пресс-службе. Без каких-либо ограничений добраться до города будет возможно на автобусах и маршрутных такси, а также по железной дороге.

Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 пройдет с 20 по 25 июля на территории Летно-исследовательского института имени Громова.