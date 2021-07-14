Почти 100 тыс. жителей Подмосковья получили бонусы за оплату ЖКХ через онлайн-сервисы

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Около 100 тыс. жителей Московской области получили бонусные купоны на товары и услуги за своевременную и полную оплату жилищно-коммунальных услуг через онлайн сервисы "МособлЕИРЦ" по программе "Коммунальный бонус". Об этом сообщила в среду пресс-служба вице-губернатора Подмосковья Евгения Хромушина.

"На сегодня число жителей воспользовавшихся "комбоном", так называют жители программу "Коммунальный бонус", выросло в два раза и составило 94 тыс. человек, в июне было 45 тыс. человек. Всего за два месяца сервис "умная платежка" по онлайн оплате услуг ЖКХ увеличился на 59 тыс. новых пользователей и составил порядка 0,6 млн. человек, прирост - более 11%. Наиболее активно "Коммунальным бонусом", как обычно, пользуются жители Балашихи, Одинцово, Люберец", - приводятся в сообщении слова Хромушина.

Он отметил, что наиболее популярны у жителей бонусы OZON, Burger King, Frogogo.

Как напомнили в пресс-службе, в июле для плательщиков коммунальных услуг через платежную систему "Мир" стал доступен денежный кешбэк в размере 1%. "Это уникальный для России проект, стартовал в Подмосковье весной этого года по поручению губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева. Эта программа лояльности поощряет и стимулирует жителей на своевременную и полную онлайн оплату коммунальных услуг, что важно - без банковской комиссии", - добавил Хромушин.

Участие в программе "Коммунальный бонус" доступно всем жителям, оплачивающим коммунальные услуги через онлайн-сервисы "МосОблЕИРЦ".