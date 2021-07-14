В Подмосковье заработало первое отделение паллиативной психиатрической помощи

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Отделение паллиативной помощи для пациентов психиатрических учреждений заработало на базе Московской областной психиатрической больницы №14, оно рассчитано на 90 коек. Об этом в среду сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"Пациенты психиатрических учреждений Московской области, нуждающиеся в паллиативной помощи, смогут получать уход и медпомощь в новом отделении, открытом на базе Московской областной психиатрической больницы № 14", - говорится в сообщении.

Отмечается, что медицинскую помощь в новом отделении смогут получить пациенты со всего Подмосковья. Всего здесь предусмотрено 90 коек для паллиативных пациентов с психиатрическим диагнозом.

"В помещении был проведен ремонт, закуплено необходимое медицинское оборудование и мебель. Все медицинские специалисты прошли обучение", - приводятся в сообщении слова главного внештатного психиатра Министерства здравоохранения Московской области Антона Масякина.